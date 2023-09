Le classifiche delle università europee: bene Unime per pubblicazioni e studenti "in uscita" - Tempostretto

In Europa entrano in classifica 690 atenei e quello messinese è 346esimo nella graduatoria generale

MESSINA – Torna l’appuntamento annuale con la pubblicazione del QS Europe University Rankigs, la classifica esclusivamente dedicata agli atenei europei all’interno dei 46 stati che compongono il Consiglio d’Europa. Unime si piazza a metà classifica nella “generale”, al 346esimo posto su 690 università prese in considerazione. A livello italiano, delle 52 entrate in classifica, l’Università degli Studi di Messina è la 31esima.

L’Ateneo peloritano fa bene, inoltre, in due indicatori particolari. Si piazza al 125esimo posto tra i “Papers per Faculty”, cioè il numero di pubblicazioni scientifiche. E poi è 132esima in Europa per il tasso di studenti di scambio in uscita, cioè la percentuale di universitari che studiano in tutto il mondo.