Le Eolie puntano alla Green Energy. Sei obiettivi entro il 2030

Le isole Eolie puntano tutto sulla Green Energy, grazie all'iniziativa dell'Agenda per la transizione energetica delle isole minori europee

SALINA – Obiettivo Green Energy alle Eolie, per Salina e le sei isole del Comune di Lipari che sono già entrate a far parte delle “100% Renewable Energy Islands for 2030“.

Energia pulita entro il 2030

Già stabiliti sei target da raggiungere entro il 2030 nelle isole Eolie. Tra gli obiettivi più importanti, l’installazione di impianti fotovoltaici e geotermici, l’incentivazione della mobilità elettrica e la creazione di comunità energetiche rinnovabili, l’efficientamento della rete idrica di Salina e l’acquisto di mezzi ecologici per lo smaltimento dei rifiuti.

Della questione se ne parlerà i prossimi 6 e 7 giugno, nel corso della settima edizione dei “Green Salina Energy Days” organizzata a Malfa, nell’isola di Salina, dall’associazione “isole sostenibili”. A seguire, sempre a Malfa, si terrà anche il “Blue Island Day”.