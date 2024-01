Le giovani della Nino Romano iniziano l’anno con due vittorie

Nell'ultimo fine settimana le RomaNine dell'under 18 superano Trinisi, mentre la Prima Divisione batte l'Unipegaso Messina

MILAZZO – La prima partita dell’anno ha esito positivo per la formazione under 18 allenata da mister Maccotta; con un’ottima prestazione, tra le mura casalinghe supera l’Ssd Trinisi per 3-0, mostrando un buon gioco di squadra.

Le dichiarazioni di Alice Impellizzeri: “Abbiamo brillantemente conquistato la vittoria nella partita. L’impeccabile coordinazione e la determinazione di ognuna di noi si sono manifestate in ogni set, dimostrando un’eccezionale abilità di squadra. Ci auguriamo di arrivare sempre così ad ogni partita che affronteremo in futuro.”

Anche la formazione di 1ª divisione inizia il 2024 con una vittoria casalinga. Le “RomaNine” di mister Foti battono per 3-0 l’Unipegaso-Conad Messina. Le dichiarazioni di Ginevra Pino: “Sono contenta di questa vittoria, la prima dell’anno nuovo, anche perché ha dato possibilità a tutte le convocate di scendere in campo e dare il proprio contributo. Partita dopo partita stiamo acquisendo più sicurezza e miglioriamo sia negli aspetti tecnici, sia nel gioco di squadra”.