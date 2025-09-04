 Le Nebrosport con due piloti alla cronoscalata del Monte Erice

Simone Milioti

giovedì 04 Settembre 2025 - 20:15

La gara in programma in questo weekend. A rappresentare la scuderia rossoblù Agostino Scaffidi e Salvatore Scibilia

Dopo le intense settimane tra slalom e rally, la Nebrosport torna protagonista anche nel mondo delle salite: il prossimo weekend del 5-6-7 settembre 2025 il team santangiolese sarà infatti al via della prestigiosa Cronoscalata Monte Erice, uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari del panorama motoristico siciliano.

A rappresentare i colori rossoblù ci saranno due portacolori decisi a lasciare il segno. Agostino Scaffidi sarà al volante della sua grintosa Mini Cooper JCW di classe RSTB 1.6 Plus. Reduce dall’ottimo test allo Slalom di Librizzi, dove ha chiuso con un 42° posto assoluto, 1° di classe e 4° di gruppo, Scaffidi ha utilizzato quella gara per affinare ulteriormente i settaggi della vettura. Adesso, sulle impegnative rampe di Erice, l’obiettivo sarà quello di trasformare il lavoro svolto in una prova concreta e convincente.

A seguire, tornerà in azione Salvatore Scibilia che si presenterà al via con la sua Alfa Romeo 147 JTD di classe RSD2.0 Plus. La sua ultima apparizione risale all’ultimo Rally dei Nebrodi, concluso con un positivo 47° assoluto e 1° di classe: un rientro per lui incoraggiante dopo ben tre anni di assenza dai rally. La cronoscalata trapanese sarà quindi un nuovo banco di prova per confermare le buone sensazioni e riprendere subito confidenza con la competizione.

