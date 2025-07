“Le opportunità europee per Messina”, Stancanelli a Palazzo Zanca

L'eurodeputato della Lega in III Commissione, su invito della presidente Emilia Rotondo

Il deputato europeo della Lega Raffaele Stancanelli oggi alle 10 in III Commissione. A organizzare l’incontro la presidente Emilia Rotondo, esponente del partito di Matteo Salvini.

“A Bruxelles Stancanelli fa parte di diverse Commissioni le cui competenze combaciano con quella da me presieduta – spiega Rotondo- e mi è sembrato opportuno invitarlo a relazionare sullo stato delle cose e sui progetti in essere, così da avere un panorama completo su iniziative e decisioni a livello europeo. Vista la competenza dell’eurodeputato, sono sicura che sarà una riunione stimolante e arricchente e che dalla stessa deriveranno notizie importanti per Messina relativamente a progetti e individuazione di risorse per il territorio”.

Foto Stancanelli da Italpress