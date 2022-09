Le proiezioni: centrodestra oltre il 43%. Su Facebook le interviste di Tempostretto - Tempostretto

I primi dati reali riguardano il Senato e confermano la vittoria del centrodestra. Su Tempostretto Facebook le interviste in diretta

A mezzanotte in punto arrivano le prime proiezioni da Opinio-Rai, a partire dal Senato visto che lo spoglio comincia proprio dalle schede relative alle elezioni dei senatori.

Sulla pagina Facebook di Tempostretto, le interviste ai seggi, nelle segreterie e tra la gente a Messina, nella lunga notte elettorale in attesa dei risultati definitivi.

Centrodestra al 43,2%

01.20- La terza proiezione di Opinio Italia per Rai, con un campione del 21% relative al Senato, assegna al centrodestra il 43.2%, il centrosinistra è al 26.5%, M5S al 15.9%, Azione e Italia viva al 7.5%, Italexit per l’Italia al 2%, altre al 4.9%.

Al Senato FdI 25,4% e Pd al 19,3%. Il M5s è stimato al 15,9%; la Lega all’8,8%; Forza Italia al 7,9%; Azione-Iv al 7,5; Avs al 3,6%; +Europa al 3%; Italexit al 2%; Unione popolare all’1,4 e Noi moderati all’1,1%.

Per il centrodestra la stima dei seggi oscilla da 144 a 126, centrosinistra 34 – 46 seggi, Movimento 5 Stelle 21 – 33 seggi, Azione – Italia Viva 6 – 12 seggi, Italexit per l’italia 0 – 0 seggi. Altre 3 – 5 Seggi.

Al Senato FdI è al 24,6%, il Pd al 19,4%, Lega 8,5%, il M5s 16,5%, Azione-Iv sono al 7,3%, FI all’8

La seconda proiezione è sulle coalizioni al Senato: Centro Destra 42,2%, Centro Sinistra 26,4%, Azione-Iv 7,3%, M5s 16,5%, Italexit 2,0%

01.07 – In base alle proiezioni del Consorzio Opinio Italia per Rai relative al Senato, campione del 12% alle 00.09: FdI è al 24,7%, il Partito democratico al 19%, il Movimento 5 Stelle al 16,7%. Lega all’8.7%, Forza Italia all’8%,Terzo Polo è al 7,3%. Azione-Italia viva al 7.3%, Alleanza Verdi e sinistra al 3.5%, +Europa al 2.9%, Italexit per l’Italia all’1.9%, Unione popolare all’1,5%, Italia sovrana e popolare all’1,3%, altre al 4.5%.

I commenti

“Il dato al Sud è incoraggiante, c’è un grosso divario tra il voto al Sud e quello al nord del paese, la sensazione è che qui in Sicilia sfonderemo ampiamente il 20% e oltre, miriamo ad essere il primo partito. Ovviamente dobbiamo aspettare il dato reale”, è il commento a caldo del deputato M5S uscente Antonio De Luca, ai microfoni di Tempostretto in diretta su Facebook. “Se c’è un rimpianto per il mancato fronte progressista è un rimpianto di Letta, è lui che ha rotto il campo moderato che si stava costruendo”.