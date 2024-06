Le società di nuoto Swimblu e Unime impegnate in trofei fuori dalla Sicilia

La Swimblu Milazzo sarà in gara al Trofeo Nicoletti di Riccione, l'Unime proverà a difendere il piazzamento a podio dello scorso Meeting Città di Cosenza

In Sicilia si nuota a Caltagirone sabato e domenica, nell’ultima prova tempi per i Categoria, e al via ci saranno tesserati della Power Team, della Neri Fitness e alcuni dell’Unime. Il resto del gruppo universitario invece sarà impegnato in Calabria dove in questo stesso fine settimana è in programma il XXI Meeting Città di Cosenza. Le gare iniziano venerdì 7 giugno con due sessioni in programma riservate agli Esordienti, nelle giornate di sabato e domenica poi toccherà ai categoria. Lo scorso anno, l’immagine in evidenza è di quella edizione, l’Unime chiuse al terzo posto di società.

Non saranno gli unici appuntamenti natatori del weekend con impegnate società siciliane perché la Swimblu, società della zona tirrenica, sarà ai nastri di partenza del 27° Trofeo Italo Nicoletti di Riccione. La formazione mamertina prenderà parte al trofeo internazionale che si struttura su tre giornate di gare, da venerdì a domenica, con solo i nuotatori più grandi. Batterie al mattino, finali e staffette al pomeriggio. Vedremo se i peloritani impegnati fuori dalla Sicilia riporteranno a casa delle medaglie.