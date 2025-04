Smart parking. Il chiarimento di Atm per i residenti: l’auto non va spostata ogni tre giorni

Resta il problema dell'aggiornamento delle app. Atm, intanto, suggerisce di usare i parcometri

Il via martedì e subito i primi disagi, soprattutto per i residenti. Lo “smart parking” cambia il modo di parcheggiare nelle strisce blu in centro città ma Atm ha assicurato che, in un primo periodo, ci sarà ampia tolleranza.

“E’ in una fase di test, che serve a verificare la funzionalità del servizio e a rilevare eventuali criticità – dice l’Azienda Trasporti -. Una squadra di Atm è attiva tutti i giorni sul territorio pronta a dare supporto ai cittadini che necessitano informazioni”.

Residenti

Sono soprattutto i residenti a patire i maggiori disagi. Ora, però, Atm fornisce due chiarimenti importanti.

“Se risiedi all’interno della Ztl e sei in possesso del pass residenti rilasciato da Atm, puoi parcheggiare l’auto nel lotto di riferimento, collegandoti all’app (Atm MovUp, Mooney Go, Easy Park, Tabnet o Telepass Pay) oppure utilizzando uno dei 45 parcometri e inserendo il numero di targa e dello stallo occupato. Il numero dello stallo va aggiornato esclusivamente ogni qualvolta viene spostata la vettura. Qualora l’auto rimanga parcheggiata all’interno dello stesso stallo, anche per un periodo superiore ai tre giorni, non è necessario effettuare alcuna operazione”.

Primo problema risolto, non ancora il secondo. “Nelle more che tutte le app collegate ad Atm si integrino perfettamente con il nuovo sistema di smart parking anche per chi risiede all’interno delle Ztl, invitiamo ad utilizzare i parcometri, che prevedono già il riconoscimento delle targhe associate ai pass residenti. Lo stesso vale per le auto elettriche e ibride”.

Numero stallo non visibile

“Quando il numero di stallo non è perfettamente leggibile” Atm consiglia “di utilizzare una sequenza numerica a caso, composta da quattro cifre (ad esempio 1111), non è possibile utilizzare quattro zeri consecutivi”. In attesa di sistemazione, in realtà, è possibile guardare il numero dello stallo accanto e così ricavare quello giusto.

Sosta disabili

Infine “le persone con disabilità, in possesso di apposito contrassegno, non avranno alcun obbligo per parcheggiare la propria auto negli stalli blu del centro città”.