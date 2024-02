“Le strade a Messina? ll paradiso dei gommisti”

La segnalazione di un lettore: "Strade dissestrate da viale Giostra a Tremonti"

Segnalazione WhatsApp al 266.8726275: “Le strade a Messina sono dissestate. In particolare, da viale Giostra a Tremonti, come in via Seminario estivo, ogni giorno c’è il rischio di rovinare le gomme dell’auto, tra buche enormi e strade strette. Per non parlare del viale Italia e di altre zone. Messina è un paradiso per i gommisti, insomma. Il sindaco Basile ha annunciato che rifarà l’asfalto di molte strade, partendo da 4 grandi arterie. Ma per ora dobbiamo accontentarci di qualche copertura, una sorta di toppa, in via Tremonti e Seminario estivo. Ma non di una soluzione definitiva”.