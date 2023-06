Le Under 13 dell'Unime si laureano campionesse regionali - Tempostretto

Dopo il titolo provinciale la formazione allenata da coach Migale batte nella finale per il titolo regionale la catanese Academy WeKondor

È arrivato domenica scorsa un importante ed ambito successo per le giovani atlete della Ssd UniMe che bissano la conquista del titolo provinciale, ottenuta solamente pochi giorni addietro, e si laureano campionesse regionali di categoria. Una gioia maturata tra Cittadella Sportiva Universitaria e Complesso Sportivo Nebiolo dove si sono svolte le finali regionali under 13 di pallavolo femminile. Un successo importantissimo per il gruppo universitario coordinato da Salvatore De Domenico, segno dell’ottimo lavoro svolto giorno dopo giorno e di passione ed abnegazione di tutto lo staff.

Il racconto delle fasi finali

Una domenica da incorniciare quella della truppa allenata da coach Silvia Migale, coadiuvata dal secondo Paola Laganà, che hanno battagliato alla grande contro le altre cinque vincitrici dei rispettivi titoli provinciali.

Le atlete universitarie, infatti, prima si aggiudicano il proprio mini girone (entrambi gli incontri vinti per 2-0 contro Capacense e Dinamica), poi realizzano una partita perfetta contro la quotatissima Volley Academy WeKondor di Catania, vincitrice dell’altro girone (composto anche da Aurora Volley e New Free Volley) e si aggiudicano la vittoria finale del titolo siciliano.

Contro le catanesi le ragazze peloritane giocano una bellissima pallavolo: primo set chiuso per 25-22 e, sulla falsa riga del primo parziale, gioco condotto anche nella seconda frazione, che si chiude con il finale di 25-18 e fa esultare tutto il team messinese ed il calorosissimo pubblico presente nelle tribune dell’impianto sportivo universitario.

Le campionesse regionali dell’Unime

Queste le atlete appena laureatesi campionesse regionali under 13: Desirèe Raffa (K), Clara Scalici, Alessia Parisi, Elisa Arcidiacono, Elisa Irrera, Flora Amara, Alice Mazzeo, Beatrice Scimone, Sofia Rizzo, Martina Dodisi, Sara Mazzeo, Aurora Riggio, Mariele Napoli, Alejandra Salgado.