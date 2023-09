"Leader dei negazionisti climatici presidente del Comitato Ponte", la contestazione - Tempostretto

Al movimento Invece che Il Ponte non piace la nomina di Alberto Prestininzi

MESSINA – Le neo nomine al Comitato ponte non piacciono al movimento “Invece che il Ponte”, che attacca in particolare il presidente Alberto Prestininzi, bollato come “negazionista climatico”.

“Con l’assenso di Schifani per la Regione Siciliana e Occhiuto per la Regione Calabria, è stato nominato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’organismo indipendente cui sono demandati compiti di

supporto e consulenza per il progetto del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

A coordinarlo è stato chiamato Alberto Prestininzi , ordinario di Ingegneria della Terra presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ma noto soprattutto per essere il leader dei “negazionisti climatici” italiani.”, spiegano gli attivisti.



“Per intenderci, quel tizio che dichiara senza mezzi termini che “Il pianeta non è mai stato così bene”.

Il ministro Salvini probabilmente lo ripaga per la vicinanza politica e il loro comune sentire.

Il territorio dello Stretto non può subire l’ennesimo insulto di una nomina insensata, da respingere con la

massima fermezza: la sostenibilità di un’opera pubblica così impattante non può essere garantita da chi nega che l’ambiente sia impoverito e alterato dall’azione umana. Ci domandiamo se gli illustri scienziati chiamati a comporre la Commissione riterranno di poter accettare questo coordinamento.”, conclude il movimento.