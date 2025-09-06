L’eclisse totale della luna dall’Osservatorio astronomico di Forte Petrazza

Domenica 7 settembre evento gratuito con Fondazione Messina e Gruppo astrofili messinesi (Gam)

MESSINA – Domenica 7 settembre a partire dalle 19,30 a Forte Petrazza, presso la sede della Fondazione Messina, sarà possibile osservare da vicino l’eclisse totale di Luna.

Grazie alla strumentazione dell’Osservatorio astronomico della Fondazione, inaugurato il 10 agosto scorso, e al supporto del Gruppo astrofili messinesi (Gam), si potrà infatti seguire in tutte le sue fasi lo spettacolo che offrirà il cielo, sul quale il Forte offre una visuale nitida, avvolta dallo scenario dello Stretto e priva di inquinamento luminoso.

Al termine dell’eclisse della “Luna di Sangue” o “Luna Rossa” – definita così perché Luna, Sole e Terra sono perfettamente allineati e il nostro satellite, entrando nel cono d’ombra della Terra, si tinge di un colore

rossastro – si passerà poi all’osservazione di uno dei giganti del sistema solare, Saturno e i suoi anelli.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, non serve prenotazione, ma è utile avere una coperta per sostenere il fresco serale, fanno sapere gli organizzatori.

Chi vuole può portare la propria macchina fotografica – è consigliato il cavalletto – per immortalare l’evento con l’aiuto dei soci del Gam.

E per chi non potrà partecipare in presenza sarà possibile collegarsi via zoom a un link.



«L’Osservatorio Astronomico arricchisce la proposta di divulgazione scientifica del Parco Sociale di Forte Petrazza, importante nodo dell’infrastrutturazione a rete della Fondazione Messina denominata I Parchi della Bellezza e della Scienza”, dice Gaetano Giunta, il presidente dell’ente filantropico. «Il forte interesse dimostrato dai cittadini di ogni età che, ad agosto, hanno affollato la serata inaugurale dimostra

come nelle nostre società rumorose e accelerate ci sia ancora un profondo bisogno di bellezza e di contemplazione e, nel contempo, di dare spazio alle grandi domande esistenziali dell’umanità».

Partner dell’evento, come già in occasione dell’inaugurazione dell’Osservatorio, è il Gruppo astrofili messinesi, che, costituitosi da appena otto mesi, conta già più di una cinquantina di soci appassionati dell’osservazione del cielo e della divulgazione delle «meccaniche celesti».

A presiederli è l’iraniana Farida Farsian, cosmologa, giovane ricercatrice all’Inaf (Istituto nazionale di astrofisica): «Per noi del Gam – sottolinea Farsian – sarà un grande piacere condividere con tutti la bellezza di un evento cosi raro in uno scenario così unico come quello offerto dall’Osservatorio di

Forte Petrazza».

