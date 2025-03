Lega navale, intitolata a Nino D’Uva la barca della legalità Blue Angel

Confiscata alla criminalità organizzata e affidata dallo Stato alla Lega navale italiana, sezione di Messina. Stamattina la cerimonia

MESSINA – Oggi la cerimonia. È stata intitolata alla memoria dell’avvocato Nino D’Uva, vittima della mafia, la “barca della legalità” Blue Angel. Una barca confiscata alla criminalità organizzata per traffico di migranti e affidata dallo Stato alla Lega Navale italiana (Lni), sezione di Messina, per lo svolgimento di attività di pubblico interesse legate al mare.

Così viene ricordato l’avvocato: “Intellettuale raffinato, Nino d’Uva è stato uno dei più noti penalisti del

foro messinese della sua generazione. Tra i protagonisti nel secondo maxiprocesso agli esponenti delle cosche messinesi, l’avvocato D’Uva esercitò la difesa degli imputati per associazione mafiosa con rigore morale e professionalità. Su mandato del boss Gaetano Costa, fu assassinato nel suo studio nel centro storico di Messina il 6 maggio 1986, all’età di 61 anni, perché la sua strategia difensiva era stata ritenuta troppo blanda”.

“La barca a vela Blue Angel, un Bavaria Cruiser 45, da oggi porterà il nome e il ricordo dell’avvocato D’Uva nei diversi approdi. L’imbarcazione entra così a far parte della “flotta della legalità” della Lega Navale Italiana, che annovera 25 unità operative lungo le coste italiane nella campagna “Mare di legalità”.

L’iniziativa è partita il 28 giugno dello scorso anno dal Porto di Ostia (Roma) alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alla cerimonia d’intitolazione, ospitata nei locali della base navale della Marina militare di Messina, hanno partecipato numerose autorità civili e militari insieme ai figli dell’avvocato D’Uva, Giuseppa e Gennaro”. si legge in una nota.

Il presidente della Lega navale messinese, Giuseppe Soraci, ha ricordato “l’impegno profuso dai soci per riportare sulla “rotta della legalità” questa imbarcazione. La barca, lunga 14 metri, era impiegata in Turchia ed è stata sequestrata in condizioni critiche nell’agosto 2023 a Pozzallo, prima di essere assegnata dall’autorità giudiziaria alla Sezione di Messina della Lni”.

“L’intitolazione di Blue Angel all’avvocato Nino D’Uva segna un nuovo, importante, traguardo raggiunto dalla campagna della Lega navale italiana Mare di legalità“, ha affermato a sua volta Agatino Catania, delegato regionale per la Sicilia orientale, intervenuto in rappresentanza del presidente nazionale Donato Marzano.

La Lni è un ente pubblico non economico a carattere associativo, vigilato dal ministero della Difesa e dal

ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

