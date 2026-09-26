Leggere (e conoscersi) all’Agorà dello Stretto: torna il Silent Reading Club

Ci sarà anche lo speed date letterario: l'appuntamento per domani alle 17

MESSINA – Torna il Silent Reading Club di Alice Scimone. Dopo l’appuntamento alle montagne di sabbia di San Saba, con cui ha chiuso l’estate, la community si ritroverà domani alle 17 all’Agorà dello Stretto. Sarà come sempre aperto a tutti e si avrà la possibilità non soltanto di leggere in silenzio, ma di farlo insieme.

E con il club e la lettura torna anche lo speed date letterario. Già “testato” nei mesi scorsi, permette di scoprire nuove affinità grazie alla passione comune per i libri e la letteratura. Non resta che partecipare. Sui social, sulla pagina ufficiale del club, l’organizzazione scrive: “Il pomeriggio si dividerà in due momenti. Il nostro solito appuntamento di lettura condivisa in cui ognuno porterà il proprio libro e leggerà in compagnia, immerso nel verde e in un piacevole silenzio. Speed Date Letterario: ci confronteremo a coppie per pochi minuti alla volta, raccontandoci i libri che amiamo (o che proprio non ci hanno convinto!), scambiandoci consigli, opinioni e nuove ispirazioni. Poi si cambia posto e si ricomincia! Ricorda di portare un telo per stendersi all’aria aperta!”