L’eredità religiosa e culturale del cardinale Guarino in un convegno a Messina

Il resoconto della tavola rotonda in vista del bicentenario della nascita

MESSINA – Il cardinale Guarino e la dottrina sociale della chiesa: tavola rotonda a Messina. Dagli organizzatori del convegno riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 18:00, presso l’Istituto Leone XIII, sito in via Elenuccia 15, nel solco del prosieguo delle Commemorazioni per l’anno di preparazione al bicentenario della nascita, il 6 Marzo 1827, del Servo di Dio Cardinale Giuseppe Guarino, si è tenuta la tavola rotonda organizzata, di concerto con la Curia messinese e le Apostole della Sacra Famiglia, dal Centro Studi, recentemente divenuto APS ETS, allo stesso intitolato e da Alleanza Cattolica, sede di Messina.

Dopo l’indirizzo di Saluto delle Apostole in parola – reso in rappresentanza della Madre Generale, Suor Maria Chiara Mellace, dalla Vicaria Generale, Suor Luigina Bellomo – la cui fondazione è riferibile proprio all’Eminente Prelato, l’Avvocata Tommasa Siragusa, componente del direttivo del citato Centro Studi, ha aperto i lavori ricordando che si deve alla zelante operatività della Postulatrice in pectore, dr.ssa Giovanna Brizzi, la attuale calendarizzazione della causa di canonizzazione del Cardinale Guarino ed ha proseguito nella puntuale e appassionata presentazione del Centro Studi, dalla sua costituzione del 2004, con i Soci Fondatori ancora ad oggi particolarmente attivi. Il Presidente del menzionato Movimento ecclesiale, Umberto Bringheli – che è altresì alla Presidenza del Centro Studi,

con il supporto del Vice Presidente, Dott.Stefano Arcana’ – ha continuato, presentando il Movimento laico. I pregiati Relatori, gli Accademici dell’Ateneo messinese, i Proff. Dario Caroniti e Daniele Fazio, hanno poi guidato gli astanti, che in folto numero hanno affollato il Teatro, ad accurati approfondimenti della tematica. Nella specie, il docente per primo citato, nella sua qualità di Prof.Ordinario di Storia delle Dottrine Politiche, ha operato la contestualizzazione storica del complesso periodo di riferimento, quello, ma non solo, del lungo e intenso vescovato messinese dell’Eminente Religioso (1875/1897),

ordinato Cardinale nel 1893 da Papa Leone XIII, del cui operato fu fervente e devoto testimonial con il Suo alto magistero spirituale e pastorale e attraverso la sua stessa esistenza terrena improntata alla autenticità; il secondo Relatore, Dottore di Ricerca in Metodologia della Filosofia, entrando ancora piu “in medias res”, ha disquisito sulla dottrina sociale ecclesiale, con peculiare afferenza all’Enciclica Sociale del 1891, da reputatare suo indiscutibile punto di snodo, per la caratterizzazione in termini di significante organicità e qualificata sintesi.



È toccato, infine, a S. E. REV.ma, Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare della Diocesi messinese, riannodare le fila della complessa tematica, traendo al contempo le autorevoli conclusioni, centrate su quanto e come il Guarino abbia davvero trasfuso con fedeltà la dottrina sociale del Pontefice del Suo tempo, che hanno magistralmente chiuso il momento conferenziale, e stimolato il dibattito.Tra gli altri, hanno preso la parola la Chiarissima Prof.ssa Paola Radici Colace, Filologa Dicam, Suor Adriana Federici, fervida Apostola e vera anima del Centro Studi e la Prof.ssa Teresa Rizzo, Pres. della pregevole Associazione Amici della Sapienza, sede di Messina, operativa in stretta connessione con il pregiato Ateneo romano, rappresentato per l’occasione dal messinese, il Ricercatore Prof. Roberto Sciarrone, rientrato nella città natale per presentazione del proprio ultimo volume tematico, con Convegno mattutino del g. 8 maggio sulla Conferenza di Messina del 1955 e sulle radici U.E.

Ha ripreso la parola, prima della toccante corale recita della preghiera dedicata, l’Avvocata T. Siragusa, per fare testuale menzione dell’essersi il Presule e primo Archimandrita della Chiesa messinese adoperato, pur se fiaccato fisicamente dalla malattia – che non aveva di certo riportato vittoria sul Suo spirito – per dare spirituale e fattivo ausilio alla popolazione messinese colpita dall’epidemia di colera del 1887 e dal sisma del 1894.

Tante, anche fra il pubblico, le presenze di spicco: oltre a esponenti della stampa locale, ai qualificati componenti del Direttivo e del Comitato Scientifico del Centro Studi, ai membri della locale sede di Alleanza Cattolica e ai sacerdoti messinesi, Autorità, Accademici, Associazioni come l’ “UCSI”, rappresentata dal Vice Presidente Nazionale, il Giornalista, dott. Domenico Interdonato, i COBGE, da poco ricostituitisi sul territorio sotto la Presidenza Gen. del Comm. Prof Domenico Venuti, l’ANF sede di Messina, di cui è attuale Pres. Il Cav. Gianni Amico e l’Acjsif messinese, presieduta da Annamaria Tarantino.

Fra il qualificato uditorio anche il Dirigente Resp degli Uffici Regionali Committenza di Messina e Palermo, Avv. Giovanni Francio’, l’Iconografo Maestro Paolo Lanza, la cui Casa – Museo in quel di Ficarra è rientrata fra quelle insignite a livello nazionale, il Prof Giuseppe Ramires, Pres. dell’ Associazione musicale V. Bellini, lo Psichiatra Dott.Matteo Allone, alla Pres.della Onlus “Il Centauro” e tanti altri qualificatissimi operatori, in ambito artistico/culturale e non, a vario titolo attivi, fra cui il dott.

Valerio Vella, fulcro della messinese Compagnia Marvan Danza, che fa capo a Mariangela Bonanno e il valente concittadino Caporale delle Forze di Completamento Emanuele Castrianni, ora in seno al cittadino Nastro Azzurro.

Moltissime, ancora, le pregevoli presenze rappresentative e amicali, talune anche propulsive di iniziative, culturali e non, di gran valenza, presso la Biblioteca Regionale Universitaria di Messina, con stimoli al fervente dibattito già ivi in corso, come le Proff.sse Gabriella Bertuccini e Lucia Finocchiaro e gli scrittori Carmelo E. Maimone, Pippo Donato e Giancarla Musarra.

È emerso, giova segnalare, indiscusso supporto all’ Avv. T.

Siragusa , anche per auspicare un prossimo rientro della stessa alla guida di strutture messinesi dei regionali BBCC.

Tanti infine i fotografi “attivi” nel corso della serata, con particolare riguardo a Egidio Maio, operatore nel sociale, con attività particolarmente di spicco presso la Biblioteca N. Miroddi della U.P.C.F. di San Filippo del Mela.