 Ospedale Piemonte e carenza di parcheggi, "stato d'agitazione del personale"

Ospedale Piemonte e carenza di parcheggi, “stato d’agitazione del personale”

Redazione

Ospedale Piemonte e carenza di parcheggi, “stato d’agitazione del personale”

domenica 10 Maggio 2026 - 17:46

Ad annunciarlo il sindacato Nursind. "Una vera emergenza che compromette l'operatività del personale sanitario" a Messina. I lavori sono ripartiti

MESSINA – I lavori per il parcheggio Europa Ovest sono appena ripartiti dopo un anno di stop. E la Cisl Fp Messina ha denunciato “le gravi criticità che da qualche mese stanno interessando la viabilità, l’accessibilità e la carenza di parcheggi all’ospedale Piemonte di Messina”. Sull’argomento interviene ora il sindacato Nursind, che preannuncia lo stato d’agitazione del personale: “Risulta urgente risolvere la grave carenza di parcheggi, odissea quotidiana per operatori sanitari e pazienti”.
Il sindacato Nursind denuncia quindi una grave carenza di aree di sosta in prossimità dell’ospedale Piemonte-Irccs Neurolesi “Bonino Pulejo”. Una situazione che per la sigla autonoma è divenuta ormai “una vera emergenza che compromette seriamente l’operatività del personale sanitario e l’accesso dei cittadini-utenti, aggravata da una gestione dei cantieri scarsamente coordinata e da una cronica insufficienza di stalli”.

“Estenuante ricerca di parcheggi per il personale sanitario del Piemonte, a rischio la continuità assistenziale”

Secondo il Nursind, “medici, infermieri e operatori di supporto sono quotidianamente costretti a estenuanti ricerche di parcheggio. Tale criticità non solo espone il personale al rischio di sanzioni amministrative o rimozioni forzate, episodi purtroppo, che si sono già verificati, ma mette a repentaglio la puntualità nel cambio turno e, di riflesso, la continuità assistenziale h24, pilastro del servizio sanitario. Questa condizione genera un eccessivo stress correlato al lavoro, con inevitabili ripercussioni sul benessere organizzativo e sulla qualità delle prestazioni erogate”.
Il Nursind ricorda che “lo scorso 29 aprile una delegazione composta dal segretario aziendale “Piemonte”, Basilio Mangano, e dal segretario provinciale, Ivan Alonge, ha interloquito con il direttore generale e la direttrice amministrativa. La Direzione aveva manifestato la volontà di sostenere i lavoratori, impegnandosi a mediare con le autorità competenti per individuare soluzioni risolutive”.

Le proposte del Nursind

In quell’occasione, il Nursind aveva “avanzato alcune proposte come il potenziamento del collegamento con gli imbarcaderi estendendo il servizio navetta anche alla zona d’imbarco traghetti, per agevolare l’elevato numero di dipendenti pendolari provenienti dalla Calabria e dalla provincia di Messina. E l’utilizzo degli spazi della caserma prospiciente l’ospedale, anche se le autorità militari hanno già espresso parere sfavorevole. Infine anche l’ipotesi di individuare aree di sosta limitrofe con servizio navetta. Al riguardo, l’azienda si è detta disponibile a valutare il noleggio di aree esterne collegate da mezzi aziendali”.

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