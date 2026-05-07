 Il cardinale Guarino e la dottrina sociale della chiesa, tavola rotonda a Messina

Il cardinale Guarino e la dottrina sociale della chiesa, tavola rotonda a Messina

Redazione

Il cardinale Guarino e la dottrina sociale della chiesa, tavola rotonda a Messina

giovedì 07 Maggio 2026 - 20:35

Appuntamento venerdì 8 maggio nell'Istituto Leone XIII. Esperti a confronto

MESSINA – “La dottrina sociale della chiesa: Leone XIII e il cardinale Guarino”. Incontro sul cardinale Giuseppe Guarino. Venerdì 8 maggio, alle ore 18:00 presso l’Istituto Leone XIII, in via Elenuccia 15, nel solco del prosieguo delle commemorazioni per l’anno di preparazione al bicentenario della nascita, il 6 Marzo 1827, di Guarino, si terrà la tavola rotonda organizzata, di concerto con la Curia messinese e le Apostole della Sacra Famiglia, dal Centro Studi Aps Ets allo stesso intitolato e da Alleanza Cattolica, sede di Messina.
L’avvocata Tommasa Siragusa,componente del direttivo del Centro Studi, e il presidente del Movimento ecclesiale, Umberto Bringheli, introdurranno e modereranno l’incontro. Relatori gli accademici dell’Ateneo messinese, professori Dario Caroniti (nella foto) e Daniele Fazio, che approfondiranno il tema.

Il primo docente tratterà la contestualizzazione storica del complesso periodo di riferimento, quello del lungo vescovato messinese del religioso (1875/1897), ordinato cardinale nel 1893 da Papa Leone XIII. Il secondo relatore dibatterà sulla dottrina sociale ecclesiale, con afferenza all’Enciclica Sociale del 1891, reputata suo indiscutibile punto di snodo. Toccherà, infine, a monsignor Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare della Diocesi messinese, trarre le conclusioni nel segno del confronto.

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