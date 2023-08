L'estate addosso, non solo in 700: "Accolte tutte le istanze". Sono 1.184 - Tempostretto

Il sindaco Basile: "Rispondiamo in modo preciso e tempestivo ai giovani e alla nostra comunità"

MESSINA – Dopo aver selezionato i 700 beneficiari delle borse di inclusione sociale per il progetto “L’estate addosso”, l’amministrazione comunale ha disposto di procedere con lo scorrimento della graduatoria per esaurire le 1.184 istanze pervenute. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco Federico Basile, che commenta il risultato raggiunto dal progetto guidato da Messina Social City per il terzo anno consecutivo.

Il primo cittadino spiega: “Una scelta importante per rispondere in modo tempestivo alle esigenze della nostra comunità attraverso un progetto rivolto ai giovani messinesi di età compresa tra i 16 e i 25 anni e che coinvolge anche gli stessi genitori dei ragazzi. Il progetto è infatti diretto a consentire a questi giovani di realizzare un percorso utile per l’apprendimento di specifiche competenze lavorative utili per accrescere l’autostima e favorire un’autonomia personale ed economica”.

