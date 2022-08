Il grazie del sindaco per l'attenzione

LETOJANNI – Il Rotary Club Taormina, guidato dal presidente Giuseppe Sicali, ha donato al Comune di Letojanni una struttura metallica a forma di pesce per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del riciclo della plastica. Il “pesce”, installato sul lungomare, potrà essere utilizzato per deporvi contenitori in plastica. Il sindaco ha ringraziato il Club per l’attenzione avuta su un tema ambientale così importante quale il “Plastic free”.