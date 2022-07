Letojanni in lutto per Debora Pagano, i funerali a San Giuseppe - Tempostretto

Bandiere listate a lutto nella cittadina della famiglia di Debora, dove la figlia probabilmente tornerà per essere accudita

LETOJANNI – Sono previsti per le 17 nella chiesa madre di San Giuseppe i funerali di Debora Pagano, la giovane trovata morta nell’abitazione di Giarre. Il sindaco Alessandro Costa ha proclamato il lutto cittadino, il corpo di Debora è “tornato a casa” ieri sera.

La Procura di Catania, dopo un primo accertamento del medico legale Giuseppe Ragazzi, ha dissequestro la salma restituendo alla famiglia, che abita nel centro Jonico.

Intanto le istituzioni sono a lavoro per trovare una collocazione e tutelare adeguatamente la piccola figlia della coppia. Il papà Alessandro Fresta, infatti, principale sospettato per la morte della donna, al momento rimane in carcere. Contro di lui ci sono i segni sul corpo di Debora, i segni di sangue anche in altre zone dell’abitazione diverse dal bagno, dove il suo corpo è stato trovato a 48 ore dall’ora della morte. “Non ho denunciato prima l’accaduto perché ero sotto choc”, avrebbe dichiarato lui. Ma alla luce dei primi rilievi dei Carabinieri di Giarre la sua versione non convince.