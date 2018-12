Biopsia mammaria senza anestesia, la precisazione della clinica Villa Salus

Egregio direttore,

Le chiedo ospitalità per poter formulare alcune considerazioni in merito alla lettera, pubblicata della Sua testata, in cui una paziente ha lamentato le modalità di esecuzione di una procedura di biopsia mammaria eseguita alla Villa Salus.

Preliminarmente precisiamo che non si intende entrare nel merito delle osservazioni sviluppate dalla signora, in quanto è costume della Salus ritenere che le critiche di un paziente, condivisibili o meno, siano comunque da ascrivere ad una mancanza della struttura, sia pure sul piano della chiarezza della informazioni fornite. E di questo non possiamo che scusarci con l’interessata.

Nel caso specifico, tuttavia, alcuna precisazioni appaio necessarie:

verosimilmente nel corso della propria breve permanenza in struttura la Signora (di cui non conosciamo il nome) ha effettuato un complesso di prestazioni diagnostiche, ulteriori rispetto alla citata biopsia, volte definire il quadro diagnostico-terapeutico specifico, e questo ha motivato il ricovero; la signora afferma correttamente nella propria nota che la biopsia mammaria va eseguita con anestesia, indicazione questa regolarmente rispettata in casa di cura. Esistono tuttavia diverse procedure di prelievo bioptico, eseguite con ago sottile (atraumatico), che non prevedono l’incisione della cute. Solitamente le procedure in questione possono essere effettuate senza anestesia in quanto l’invasività delle stesse è sostanzialmente assimilabile a quella della puntura per anestesia, anch’essa fastidiosa per la paziente. La scelta, pertanto, dipende dalla valutazione in ordine alla tipologia ed alla sede delle lesioni da indagare; solo per chiarezza precisiamo che, a supporto dei 25 letti chirurgici e dei correlati servizi diagnostici, presso questa casa di cura presta servizio un pool di 5 anestesisti, certamente tutti presenti in struttura (e quindi facilmente coinvolgibili) mentre la signora ha eseguito la procedura. Appare pertanto inaccettabile che gli indiscutibili disagi di una procedura invasiva vengano ascritti ad un’intenzione di risparmio che non fa parte della cultura e della storia di questa azienda, come testimoniato dalle numerose e certamente meno evidenti attestazioni di stima che frequentemente riceviamo dai nostri pazienti, spesso sottoposti a procedure estremamente complesse ed invasive.

Quanto sopra per rispetto agli sforzi di chi quotidianamente e con dedizione svolge il proprio lavoro avendo primariamente a cuore la salute dei propri pazienti. Alla signora, naturalmente, il nostro rincrescimento per i disagi da Lei lamentati ed un sincero augurio per la sfida che certamente affronterà con coraggio e determinazione.

Valeria Lepore

(direttore sanitario Villa Salus)