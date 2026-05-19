L’Europa sbarca a Messina e a Vulcano. Mille studenti internazionali per l’Evento di Primavera

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna l'appuntamento più atteso della mobilità studentesca

Dal 21 al 25 maggio 2026, Messina e le Isole Eolie si preparano a diventare il palcoscenico naturale della Generazione Erasmus. Per il terzo anno consecutivo, l’arcipelago siciliano ospiterà l’Evento Nazionale di Primavera di Erasmus Student Network Italia, l’appuntamento annuale più atteso che, dal 2003 fino ad oggi, riunisce migliaia di studenti in mobilità per celebrare il legame tra i giovani e il territorio italiano. L’edizione 2026 sarà coordinata da Esn Messina e vedrà la partecipazione di oltre 1.000 associati di Esn Italia provenienti da tutta Europa, ma non solo: Francia, Germania, Polonia, Finlandia, Turchia, Brasile e Australia sono solo alcuni tra i Paesi che prenderanno parte all’attesa manifestazione. Un miscuglio di culture che condivideranno quattro giorni indimenticabili di sport, cultura e spirito di aggregazione, chiudendo in bellezza il loro periodo di mobilità, circondati dalla meravigliosa cornice delle Isole Eolie.

Il pre evento a Messina e la conferenza di apertura

La manifestazione prenderà il via giovedì 21 maggio con un pre-evento che si terrà a Messina, a Villa Dante, dalle 11 alle 18, dove i partecipanti si sfideranno in tornei di padel, calcio a 5, basket e tennis, alternandoli ad attività nell’Area Verde tra pittura e giochi da tavolo. Si svolgeranno anche delle attività per sensibilizzare sul tema dell’inclusione sociale attraverso il coinvolgimento del Centro Regionale Helen Keller e della Cooperativa Sociale Audacia. Verrà inoltre organizzata una pulizia della Villa, in collaborazione con Messina Servizi, quale segno concreto di attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Il pranzo per tutti i partecipanti è offerto da Cirs Casa Famiglia.

Contestualmente, si terrà la Conferenza di Apertura dell’evento, nell’Aula Cannizzaro della sede centrale dell’Università degli Studi di Messina, dalle ore 16. La Conferenza, dal titolo “Oltre la mobilità: L’inclusione come valore fondamentale”, sarà dedicata ai temi dell’internazionalizzazione e dell’inclusione, e rappresenterà un momento di introduzione e approfondimento delle tematiche oggetto dell’iniziativa, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e relatori qualificati. La giornata proseguirà con il trasferimento all’Oasi Azzurra di San Saba per una serata dedicata alla tradizione culinaria grazie ad una lezione di cucina di pizza.

Poi a Vulcano

Venerdì 22 maggio avranno inizio le attività sportive e la prima festa a tema organizzata: la Festa del Colore. Il fine settimana sarà un crescendo di esperienze: sabato 23 sarà scandito da pittura dal vivo, esibizioni di tamburellisti, e selezione musicale con un ospite speciali direttamente da Domani-terra, mentre domenica 24 vedrà alternarsi ancora selezione musicale, spettacoli di Burlesque e danza aerea, e una vasta gamma di esperienze all’aperto. Gli studenti, associati ad Esn Italia, potranno infatti scoprire l’arcipelago attraverso kayak, immersione leggera, barca a vela o camminata sul cratere, cimentarsi in discipline come tavola volante, parapendio e tavola con pagaia, o partecipare a laboratori creativi come il “Sorseggia e Dipingi” e la caccia al tesoro ispirata a Peter Pan.

Non mancheranno i classici tornei di Pallavolo sulla Spiaggia, Calcio e Tennis, oltre ai “Giochi senza Frontiere”, pensati per abbattere ogni barriera e promuovere l’inclusione, attraverso il benessere psicofisico e il divertimento condiviso. Saranno inoltre previste diverse attività realizzate in collaborazione con Arcigay, SicuriVoi e Wwf, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sui temi dei diritti, dell’inclusione sociale e della sostenibilità ambientale. Durante l’intera manifestazione sarà altresì garantita la presenza di uno psicologo in spiaggia, a tutela della salute mentale e del benessere psicologico dei partecipanti.

L’evento rappresenta un’importante occasione di valorizzazione per il territorio messinese e per l’intero arcipelago delle Eolie, grazie a un programma pensato per mettere in connessione diretta i partecipanti con le eccellenze locali. Le attività previste, dalle escursioni tra le isole alle esperienze all’aperto e sportive, fino ai momenti dedicati alla tradizione enogastronomica, permetteranno ai Soci di Esn Italia di vivere il territorio in maniera autentica e immersiva. In questo contesto, ogni esperienza diventa uno strumento di promozione turistica, contribuendo a rafforzare l’attrattività internazionale della destinazione e a generare ricadute positive in termini economici e di destagionalizzazione dei flussi. Fondamentale è inoltre la collaborazione con enti, associazioni e realtà imprenditoriali locali, che rende l’evento un esempio virtuoso di sinergia territoriale.

Il comitato organizzatore

“Al centro dell’Evento Nazionale di Primavera vi sono i valori fondanti di Erasmus Student Network: sostenibilità, inclusione e dialogo interculturale – afferma Davide Lo Presti, capo del Comitato Organizzatore dell’Evento – L’iniziativa promuove comportamenti responsabili e il rispetto dell’ambiente, sensibilizzando i partecipanti alla tutela di un ecosistema unico come quello delle Eolie. Parallelamente, le attività sono progettate per essere accessibili e inclusive, favorendo la partecipazione attiva e l’incontro tra culture diverse in un ambiente aperto e accogliente. In questo scenario, la mobilità studentesca si conferma uno strumento strategico di promozione turistica internazionale, capace di trasformare i giovani in ambasciatori del territorio e di rafforzare l’immagine dell’Italia come destinazione sostenibile, dinamica e culturalmente vivace”.

L’Evento Nazionale di Primavera 2026 si propone così come un’esperienza collettiva capace di unire persone, culture e territori in un unico racconto. “Un momento in cui la mobilità studentesca diventa motore di crescita, connessione e scoperta, lasciando un segno concreto non solo nei ricordi dei partecipanti, ma anche nello sviluppo culturale e turistico del territorio ospitante – dichiara Federica Di Pietro, vice capo del Comitato Organizzatore – Un appuntamento che guarda al futuro, costruendo ponti tra giovani europei e valorizzando, al tempo stesso, l’identità e la bellezza del Sud Italia.”

Esn e cause sociali

Erasmus Student Network è una delle più grandi Associazioni studentesche d’Europa, senza scopo di lucro, nata per sostenere e promuovere la mobilità internazionale degli studenti universitari. Operiamo secondo il principio “Studenti che Aiutano gli Studenti”: i nostri volontari, spesso rientrati da un periodo di studio all’estero, mettono le proprie competenze al servizio degli studenti internazionali, facilitandone l’integrazione nella nuova realtà accademica e cittadina e contribuendo a creare un ambiente aperto, inclusivo e multiculturale.

Attraverso attività culturali, social e formative, Esn favorisce: l’accoglienza e l’inclusione degli studenti internazionali; il dialogo interculturale; la valorizzazione del territorio e delle sue comunità; la collaborazione strutturata con università e istituzioni; la promozione di uno stile di vita responsabile e sostenibile. Le iniziative organizzate spaziano da eventi di integrazione e orientamento, a scambi linguistici, visite culturali, attività sportive e progetti di volontariato, con l’obiettivo di arricchire l’esperienza degli studenti e favorire relazioni durature tra persone provenienti da contesti diversi.

Esn promuove inoltre sei valori fondamentali, che all’interno della rete vengono chiamati “cause”: l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la salute e il benessere, la promozione culturale, lo sviluppo di competenze e dell’occupabilità, e la promozione dell’educazione e dell’attivismo giovanile. Queste cause guidano le attività dell’associazione e rappresentano il cuore dell’impatto sociale che Esn vuole generare nelle comunità locali e a livello internazionale.