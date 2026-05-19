 Messina. Buche stradali, Amam sperimenta un nuovo sistema di ricolmatura

Messina. Buche stradali, Amam sperimenta un nuovo sistema di ricolmatura

Redazione

Messina. Buche stradali, Amam sperimenta un nuovo sistema di ricolmatura

martedì 19 Maggio 2026 - 13:00

Nuova tecnologia che produce riparazioni durature nel tempo

Un appalto sperimentale, una nuova tecnologia ad infrarossi che produce riparazione di tratti di asfalto danneggiati o mancanti, durature nel tempo. Amam ha avviato un’interlocuzione con
un’azienda leader nel settore delle ricolmature a caldo e stamattina, vicino alla rotatoria di Giostra a Ritiro, sta testando un nuovo sistema di ricolmatura e riparazione a caldo, di tratti del manto stradale danneggiato.

“Oggi possiamo disporre di una tecnologia estremamente efficace che ridurrà significativamente incidenti stradali, costi di intervento e contribuirà significativamente a ridurre i costi assicurativi del Comune” – dice Renato Coletta, consigliere della IV Municipalità.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Scurria: “Il mio punto di vista sul confronto di Tempostretto”. La replica dell’editore
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED