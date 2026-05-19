Messina. Buche stradali, Amam sperimenta un nuovo sistema di ricolmatura

Nuova tecnologia che produce riparazioni durature nel tempo

Un appalto sperimentale, una nuova tecnologia ad infrarossi che produce riparazione di tratti di asfalto danneggiati o mancanti, durature nel tempo. Amam ha avviato un’interlocuzione con

un’azienda leader nel settore delle ricolmature a caldo e stamattina, vicino alla rotatoria di Giostra a Ritiro, sta testando un nuovo sistema di ricolmatura e riparazione a caldo, di tratti del manto stradale danneggiato.

“Oggi possiamo disporre di una tecnologia estremamente efficace che ridurrà significativamente incidenti stradali, costi di intervento e contribuirà significativamente a ridurre i costi assicurativi del Comune” – dice Renato Coletta, consigliere della IV Municipalità.