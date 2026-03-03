 L'ex prefetto Piero Mattei è il nuovo commissario straordinario del Comune di Messina

L’ex prefetto Piero Mattei è il nuovo commissario straordinario del Comune di Messina

martedì 03 Marzo 2026 - 13:55

82 anni, nel 2023 è stato commissario straordinario del Comune di Catania

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha nominato l’ex prefetto Piero Mattei nuovo commissario straordinario al Comune di Messina. 
“Alla vigilia di una fase molto delicata come quella delle elezioni amministrative – evidenzia il presidente – abbiamo scelto di affidare la guida del Comune a un ex prefetto con una solida esperienza amministrativa, capace di accompagnare con autorevolezza ed equilibrio la città di Messina alle urne per l’elezione del nuovo sindaco e del Consiglio comunale”.

Mattei, 82 anni, è laureato in Giurisprudenza all’università di Palermo, ed è entrato nell’amministrazione civile dell’Interno nel 1969. È stato prefetto di Oristano, Crotone e Vicenza e vice prefetto vicario a Palermo e Salerno. Ha prestato anche servizio nelle prefetture di Enna, Agrigento e Potenza, oltre ad avere ricoperto ulteriori prestigiosi incarichi in numerosi enti pubblici. Nel 2023 è stato commissario straordinario del Comune e della Città metropolitana di Catania e, in precedenza, vice commissario straordinario del Comune di Palermo e direttore dell’ufficio regionale dell’Alto commissariato per la lotta alla mafia a Reggio Calabria.

