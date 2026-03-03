 Justin Davis contro gli arbitri: "Il Messina e la città meritano rispetto"

Simone Milioti

martedì 03 Marzo 2026 - 15:00

Il numero uno biancoscudato dopo il finale di Favara non ci sta: "Nelle partite decisive servono arbitri di esperienza e competenza"

MESSINA – Il presidente dell’Acr Messina Justin Davis affida nuovamente ai social un suo sfogo dopo la sfida di Favara che ha cambiato volto in pieno recupero con un rigore fischiato in favore dei locali: “Quanto accaduto domenica – inizia Davis – evidenzia ancora una volta le difficoltà legate alla gestione arbitrale in questo campionato. Nelle partite decisive, quelle che determinano una stagione, il lavoro di tante persone e il futuro di una società, è fondamentale che vengano desinati arbitri di comprovata esperienza e competenza. Purtroppo, questo standard non è stato rispettato”.

“Da presidente dell’Acr Messina – prosegue Davis – difenderò sempre questo club, i nostri calciatori e i nostri tifosi. Chiediamo solo correttezza, professionalità e rispetto delle regole. La nostra tifoseria merita rispetto. La nostra città merita rispetto. E quando gare così importanti vengono condizionate da decisioni discutibili, è nostro dovere far sentire la nostra voce. Continueremo – conclude il presidente – a lottare sul campo, ma ci aspettiamo che chi è chiamato a garantire l’equità del campionato faccia altrettanto”.

Un commento

  1. Fabio 3 Marzo 2026 15:29

    Pensiamo a chiudere le partite e meno agli arbitri

    1
    0
    Rispondi

