Ex Lavatoio, baracche piene di rifiuti. Prima la bonifica e poi la demolizione VIDEO

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Giostra, la baraccopoli ex Lavatoio in attesa della demolizione. Il cantiere è stato allestito da tempo ma poi tutto si è fermato. C’è una recinzione che circonda le baracche, alcune delle quali ancora piene di rifiuti.

In attesa della demolizione le baracche diventano discariche

La situazione di degrado è stata segnalata più volte da parte degli abitanti della zona. Uno spettacolo indecoroso anche per gli sportivi che frequentano la vicina palestra comunale di Ritiro. La ditta incaricata per le demolizioni è pronta a partire, si attende però che Messina Servizi completi la bonifica di alcune baracche. Ormai è solo questione di giorni e anche quella vergogna che si affaccia sul viale Giostra verrà cancellata.

Oggi la disattivazione degli allacci Enel

Oggi pomeriggio si procederà con la disattivazione degli allacci Enel, sia in questa baraccopoli che in altre. L’ufficio del sub commissario al Risanamento, Santi Trovato, ha annunciato interventi nelle baracche ex Lavatoio, ma anche in via Rosso da Messina e rione Taormina.

