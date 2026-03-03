 Rione Taormina, dopo la protesta di ieri ripartono le demolizioni VIDEO

Rione Taormina, dopo la protesta di ieri ripartono le demolizioni VIDEO

Silvia De Domenico

Rione Taormina, dopo la protesta di ieri ripartono le demolizioni VIDEO

Tag:

martedì 03 Marzo 2026 - 12:30

Le ruspe stanno abbattendo le ultime tre baracche rimaste in via Quinto Ennio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo le proteste si ieri tornano le ruspe nel rione Taormina. Sono ripartite questa mattina le demolizioni in via Quinto Ennio. Si tratta delle ultime tre baracche rimaste in piedi. Le famiglie che ci abitavano si sono trasferite nel nuovo alloggio la scorsa settimana.

“Le demolizioni stanno avvenendo in piena salvaguardia dei residenti nei lotti successivi e riguardano esclusivamente l’abbattimento delle tre baracche sgomberate”, sottolinea il sub commissario al Risanamento, Santi Trovato.

Ieri la protesta degli abitanti delle baracche

Ieri mattina, infatti, alcune famiglie che abitano in via Aulo Persio Flacco, avevano bloccato il cantiere sedendosi simbolicamente in mezzo alla strada. In realtà le demolizioni delle tre baracche di via Ennio Quinto stanno procedendo in sicurezza e non mettono a rischio la stabilità delle casette abitate dalle famiglie che hanno protestato ieri. Per loro ci sarà da attendere ancora qualche settimana. È già stato fatto il censimento e si attende la pubblicazione della graduatoria da parte di Arisme per procedere con le nuove assegnazioni.

ruspe rione Taormina

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
Ex Lavatoio, baracche piene di rifiuti. Prima la bonifica e poi la demolizione VIDEO
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED