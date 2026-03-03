Rione Taormina, dopo la protesta di ieri ripartono le demolizioni VIDEO

Le ruspe stanno abbattendo le ultime tre baracche rimaste in via Quinto Ennio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo le proteste si ieri tornano le ruspe nel rione Taormina. Sono ripartite questa mattina le demolizioni in via Quinto Ennio. Si tratta delle ultime tre baracche rimaste in piedi. Le famiglie che ci abitavano si sono trasferite nel nuovo alloggio la scorsa settimana.



“Le demolizioni stanno avvenendo in piena salvaguardia dei residenti nei lotti successivi e riguardano esclusivamente l’abbattimento delle tre baracche sgomberate”, sottolinea il sub commissario al Risanamento, Santi Trovato.

Ieri la protesta degli abitanti delle baracche

Ieri mattina, infatti, alcune famiglie che abitano in via Aulo Persio Flacco, avevano bloccato il cantiere sedendosi simbolicamente in mezzo alla strada. In realtà le demolizioni delle tre baracche di via Ennio Quinto stanno procedendo in sicurezza e non mettono a rischio la stabilità delle casette abitate dalle famiglie che hanno protestato ieri. Per loro ci sarà da attendere ancora qualche settimana. È già stato fatto il censimento e si attende la pubblicazione della graduatoria da parte di Arisme per procedere con le nuove assegnazioni.