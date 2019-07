Liberato il sottopasso della "Sorgente" la strada è percorribile - Tempostretto

Reggio Calabria, liberato il sottopasso della spiaggia "la sorgente" adesso la strada è transitabile.

Reggio Calabria, 20 lug. Dopo l’allagamento dei giorni scorsi ieri è stato liberato il sottopasso della spiaggia della sorgente. Ad annunciarlo è stato l’assessore alla polizia municipale Zimbalatti con un post su facebook.

Ecco le sua parole: “Il sottopasso della sorgente è percorribile anche se c’è un residuo d’acqua non aspirabile dai mezzi meccanici. A causa della testardaggine di alcuni cittadini (che continuano a sporcare), in settimana si provvedera’ ad ulteriore ritiro dei rifiuti abbandonati e ad iniziare interventi per evitare ulteriori allagamenti.”