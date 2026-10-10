 Stazione Marittima, il Fai apre le porte del Salone dei Mosaici VIDEO

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Silvia De Domenico

Stazione Marittima, il Fai apre le porte del Salone dei Mosaici VIDEO

sabato 10 Ottobre 2026 - 13:40

A raccontare l'opera i piccoli ciceroni delle scuole di Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Le Giornate Fai d’Autunno riaprono al pubblico le porte del Salone dei Mosaici. Un’area normalmente inaccessibile al piano superiore della Stazione Marittima di Messina. L’evento nazionale, infatti, permette ogni anno a migliaia di visitatori di accedere a luoghi solitamente chiusi o poco conosciuti.

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Il Fai riapre tesori nascosti in tutta Italia

Il Fondo per l’Ambiente Italiano rinnova così l’occasione per riscoprire tesori nascosti, offrendo visite guidate in siti di particolare pregio architettonico, culturale e scientifico. A raccontare le iniziative delle Giornate d’Autunno 2026 è il capo delegazione di Messina, Nico Pandolfino.

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A Messina 283 studenti ciceroni

A farci da Ciceroni all’interno del Salone dei Mosaici sono gli studenti degli istituti Jaci – Caio Dulio e Verona Trento. Giacomo Drago, Asia De Domenico e Elisa D’Arrigo hanno studiato l’opera di Michele Cascella e la raccontano ai visitatori. Un mosaico commissionato da Mussolini per rappresentare la Sicilia e l’operosità italiana. Ecco alcuni dettagli dell’opera e le tessere mancanti.

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