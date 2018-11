Si perdono nei boschi a Montalbano. Coniugi ritrovati dai carabinieri

Altri due escursionisti persi in montagna, stavolta a Montalbano Elicona, in contrada Baudo. L'allarme era arrivato ai carabinieri della locale stazione nel pomeriggio. Due coniugi erano partiti stamani da Floresta, insieme ad un gruppo di escursionisti ma, dopo alcune ore di marcia, hanno perso l'orientamento. Per fortuna, sono riusciti a inviare una foto del luogo in cui si trovavano al titolare del bed and breakfast in cui erano ospitati.

I militari della stazione di Montalbano li hanno così individuati in breve tempo e recuperati, in ottimo stato di salute.