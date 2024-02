L’incendio a Fondo Pugliatti, 3 famiglie senza casa e “poteva essere una tragedia”

Le parole del presidente della III Municipalità Cacciotto: "Grazie alle istituzioni"

MESSINA – L’incendio notturno a Fondo Pugliatti, in via del Proto. Sottolinea Alessandro Cacciotto, presidente della III Municipalità: “Poteva essere una tragedia e grazie a Dio solo dei danni materiali importanti. Sono stato sui luoghi e la situazione è veramente drammatica. Esprimo tutta la mia vicinanza alle persone che stanotte hanno vissuto un’esperienza terribile che poteva avere conseguenze ancora più gravi”.

Continua Cacciotto: “Mi sento di ringraziare il sub commissario al Risanamento Marcello Scurria, l’amministrazione comunale, nella figura della Messina Social City, rappresentata dalla presidente Valeria Asquini, i vigili del Fuoco e tutti coloro che si sono subito attivati per dare aiuto alla gente. Il sub commissario è già al lavoro per trovare un nuovo tetto alle famiglie che nel frattempo hanno e stanno ricevendo sostegno dalla Social City. Tanti ricordi racchiusi in quei pochi metri quadrati sono andati in fumo ma auguro a queste persone che si spalanchino prima possibile per loro le porte di una casa e di mettere quanto prima alle spalle le paure di ieri sera”.