MESSINA – Incendio ieri sera a Fondo Pugliatti, in via del Proto. Da una baraccca le fiamme si sono diffuse verso altre quattro abitazioni. Sono intervenuti per ore i vigili del fuoco. Una persona è stata ricoverata all’ospedale “Piemonte” ma in condizioni non gravi (fonte Rai News),

Il video è di un lettore.