L'incendio a Giostra. "Siamo stati 18 ore senza luce, voglio scappare da Messina" - Tempostretto

Insegnante in pensione, una signora racconta: "Ci siamo sentiti abbandonati, tra l'aria irrespirabile e il caldo"

MESSINA – “Non riconosco più la mia città. Sono stata 40 anni a Milano, come insegnante, e il ritorno qui è stato traumatico. Vivo con mia madre, disabile, e siamo stati 18 ore senza luce e senza che nessuno ci dicesse nulla. Abbandonati. Dalle 23 del 25 alle 17.45 del 26 luglio”. La signora vive a Giostra, vicino all’incendio, e racconta i disagi che ha vissuto: “L’odore insopportabile di fumo rendeva l’aria irrespirabile ma era necessario aprire le finestre per via del caldo. Non parliamo poi di tutta la roba nel congelatore da buttare”.

L’amministrazione comunale è stata in contatto costante con Enel fino alla risoluzione dei problemi in ogni zona della città, da San Licandro (dalla notte fino alle 18.30) a Gazzi. “Entro la serata tutto ripristinato”, ci ha avvisato l’assessore Minutoli. Ma la cittadina avrebbe voluto sentire in quelle ore “una vicinanza d’istituzioni e forze dell’ordine. Nessun segnale. Oggi penso che l’unica soluzione sia andare via da Messina. Ci sto pensando seriamente. I tempi degli interventi erano molto più rapidi a Milano, quando nasceva un problema”.

Aggiunge l’insegnante in pensione: “Guardo quel terriccio rimasto dopo l’abbattimento delle baracche e penso: quanti secoli dovremo aspettare per vedere qualcosa di nuovo in sostituzione delle strutture abbattute a Giostra? Nel 2016 ho dovuto fare la doccia con l’acqua minerale, per via della crisi idrica, e d’emergenza in emergenza la qualità della vita è davvero bassa”.

