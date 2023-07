Incendi a Messina, tecnici al lavoro per ripristinare la distribuzione elettrica e idrica - Tempostretto

Autobotte a Curcuraci, ecco i numeri ai quali rivolgersi per segnalare disagi

Badiazza, San Michele, viale Giostra, via Palermo, Contrada Reginella, San Jachiddu, Castanea, Masse e Colli Sarrizzo. Sono le zone in cui si sono registrate le maggiori criticità per la distribuzione elettrica e idrica, la maggior parte delle quali già risolte.

A Curcuraci, dove l’energia elettrica non è ancora stata riattivata, staziona h 24 l’autobotte Amam (altezza Tennis Club bivio Serra La Croce), mentre nella parte alta del villaggio un gruppo elettrogeno consente una parziale erogazione d’acqua.

Incessante l’attività di ripristino della distribuzione idrica attraverso le reti comunali, compromessa dalle interruzioni di energia elettrica dovute agli incendi divampati in tutto il territorio comunale.

Amam ha messo a disposizione altre due autobotti per dare seguito agli approvvigionamenti richiesti sia attraverso i contatti di emergenza, sia attraverso il Coc (Centro operativo comunale) e la Protezione civile, che continuano la propria attività per prestare assistenza e rispondere alle segnalazioni pervenute dall’utenza in situazione di disagio.

Il Pronto intervento di Amam è da contattare al numero telefonico 090.3687722 o su pagina facebook. Il Coc (Centro operativo comunale) è raggiungibile al numero telefonico 090-22866.