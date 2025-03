L’incendio al rione Taormina, “aiuto immediato per tre famiglie”

Le loro baracche sono state devastate dalle fiamme di ieri sera. Oggi il sopralluogo di sub commissario Trovato e sindaco dic Messina Basile

MESSINA – Il rogo di ieri nelle baracche e tre famiglie con l’abitazione distrutta. Sopralluogo congiunto del sindaco di Messina Federico Basile e del sub commissario al risanamento Santi Trovato al rione Taormina per verificare la situazione nell’area. Presenti sul posto anche l’assessora comunale ai Servizi sociali Alessandra Calafiore e il comandante della Polizia municipale Giovanni Giardina.

Ecco la nota congiunta: “Sono già state prese misure immediate per le tre famiglie le cui abitazioni sono state devastate dalle fiamme e si stanno valutando gli altri interventi da attuare con urgenza per la messa in sicurezza dell’area. Il sindaco Basile, il sub commissario Trovato, l’assessore Calafiore, nell’esprimere vicinanza alle famiglie hanno ribadito la massima attenzione delle istituzione a quanti vivono in condizioni di grave disagio abitativo. Nell’affrontare la situazione d’emergenza provocata dall’incendio le istituzioni coinvolte stanno operando in piena sinergia, condividendo decisioni e azioni da intraprendere nell’ambito del risanamento del rione Taormina”.

Delle sette in strada stanotte, evidentemente, sono rimaste tre senz’abitazione e le altre sono potute rientrare.

Articoli correlati