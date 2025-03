Incendio nelle baracche di rione Taormina, inferno di fiamme a Messina VIDEO

Per ore i vigili del fuoco hanno lavorato. Salvato un anziano. Famiglie evacuate. Alle 2.22 operazioni concluse

MESSINA – Inferno di fiamme a Messina, al rione Taormina, tra le baracche. Tutto è partito da due casette, intorno alle 23, che sono andate distrutte. Gli abitanti sono riusciti a mettersi in salvo. Per ore i vigili del fuoco hanno lavorato. Un anziano era rimasto dentro una baracca. Allora due pompieri hanno tagliato le grate col moto troncatore e sono entrati all’interno della casa. In sinergia con i carabinieri, hanno trascinato l’uomo fuori e lo hanno consegnato alle forze dell’ordine all’esterno.

Diverse le famiglie in strada: “Siamo disperati, è il quarto incendio qui. Dove andremo a dormire con i nostri bambini? Le istituzioni devono pensare a noi”.

Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro con autopompa, autoscala, due autobotti e pick-up con modulo antincendio. Sul posto anche carabinieri e polizia municipale.

Il vento ha peggiorato la situazione ma le cause del rogo, a partire dalle due baracche in fiamme, sono da accertare.

Aggiornamento delle 2.22: Intervento concluso, le squadre dei vigili fanno rientro in sede.

Lo scorso 8 gennaio, sempre al rione Taormina, era avvenuto l’incendio di due baracche disabitate.

