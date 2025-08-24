L’incendio sulla litoranea a Messina, indagini in corso

In fiamme la parte esterna di una bottega di frutta a Contemplazione. Decssivo l'intervento dei vigili del fuoco per evitare rischi alle abitazioni vicine

MESSINA – L’incendio di stanotte a Contemplazione nella parte esterno di un negozio di frutta. Poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi all’interno di una bottega situata al piano terra di una palazzina, a Messina nord. Le squadre, tempestivamente giunte sul posto dalla sede centrale con autopompa serbatoio, pick-up con modulo antincendio, autobotte e autoscala, hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento per contenere le fiamme e arginare i danni.

Una volta domato il rogo, gli operatori hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’intera area interessata, prevenendo ulteriori rischi per le abitazioni sovrastanti e i residenti. L’intervento si è concluso intorno alle due con il rientro delle squadre in sede.

Sulle cause indagini in corso da parte dei carabinieri.

Foto dei vigili del fuoco.