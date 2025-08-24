 L'incendio sulla litoranea a Messina, indagini in corso

L’incendio sulla litoranea a Messina, indagini in corso

Redazione

L’incendio sulla litoranea a Messina, indagini in corso

domenica 24 Agosto 2025 - 15:27

In fiamme la parte esterna di una bottega di frutta a Contemplazione. Decssivo l'intervento dei vigili del fuoco per evitare rischi alle abitazioni vicine

MESSINA – L’incendio di stanotte a Contemplazione nella parte esterno di un negozio di frutta. Poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi all’interno di una bottega situata al piano terra di una palazzina, a Messina nord. Le squadre, tempestivamente giunte sul posto dalla sede centrale con autopompa serbatoio, pick-up con modulo antincendio, autobotte e autoscala, hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento per contenere le fiamme e arginare i danni.

Una volta domato il rogo, gli operatori hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’intera area interessata, prevenendo ulteriori rischi per le abitazioni sovrastanti e i residenti. L’intervento si è concluso intorno alle due con il rientro delle squadre in sede.

incendio Contemplazione

Sulle cause indagini in corso da parte dei carabinieri.

Foto dei vigili del fuoco.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Messina, tornano i botti molesti ma le telecamere del Comune incastrano gli incivili
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED