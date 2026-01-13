Palmara, campo di calcetto danneggiato e senza una porta

Il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, chiede un intervento
“L’area ludico – sportiva che insiste all’interno del parcheggio di via Palmara al Villaggio Santo necessita di un intervento di riqualificazione ed in particolare il campetto da calcetto. Quest’ultimo, soprattutto, risulta essere inutilizzabile tenuto conto della mancanza di una porta, di una pavimentazione danneggiata e comunque in generale la struttura è fatiscente”.
Lo dice il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, che ha scritto al Comune e a Messina Servizi per chiedere un intervento.