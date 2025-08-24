 Messina. Incendio sulla litoranea, a fuoco un negozio di frutta e verdura

Redazione

domenica 24 Agosto 2025 - 09:29

Ieri sera momenti di tensione a Contemplazione e intervento dei vigili del fuoco. Indagini in corso

MESSINA – Fiamme ieri sera a Messina nei luoghi della “movida”, sulla litoranea. A fuoco un negozio di frutta e verdura. Dalle cassette davanti allo stabile, a Contemplazione, il fuoco si sarebbe propagato. Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco.

Le indagini sulla causa dell’incendio, che ha inevitabilmente creato momenti di tensione, sono a cura dei carabinieri, ancora loro sul posto ieri notte.

