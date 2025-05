L’incidente mortale a Sant’Agata Militello, chi era Domenico De Luca

Il 38enne lavorava come operaio. Il punto sull'incidente

Sant’Agata Militello piange Domenico De Luca, vittima dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla Ss 113, tra Sant’Agata e Torrenova. Domenico aveva 38 anni ed era molto conosciuto nella cittadina nebroidea, lavorava con una impresa edile.

L’incidente

Stando alla prima ricostruzione dei Carabinieri, Domenico viaggiava sulla sua Fiat Punto quando, nei pressi del ponte Rosmarino, ha perso il controllo della Fiat Punto che è prima finita contro il terrapieno laterale alla corsia opposta, poi si è ribaltata. Il 38enne sarebbe morto sul colpo: quando sono arrivati i soccorsi per lui non c’era più nulla da fare. In quel momento viaggiava da solo.

Le indagini

Ancora da chiarire le cause dell’incidente autonomo. Saranno ora i militari della Compagnia di Sant’Agata di Militello a ricostruire l’accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi dal guasto all’auto al malore o alla manovra errata. Tra Sant’Agata e Torrenova la Statale è caratterizzata da continue curve e in alcuni tratti la corsia si restringe. Al vaglio anche le condizioni del manto stradale.