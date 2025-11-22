L’incidente sull’autostrada Messina-Catania, morta una 54enne e ferito un 61enne

L'impatto autonomo sulla A18 tra Roccalumera e Tremestieri

Una donna è morta e un uomo è rimasto ferito. L’incidente autonomo in auto è avvenuto oggi intorno alle 19.15 sulla Catania-Messina. In particolare, sulla A18 tra Roccalumera e Tremestieri. A morire una 54enne che guidava. L’uomo, un 61enne, è stato ricoverato al Policlinico ed è rimasto ferito a una gamba. Si tratterebbe di una coppia di Messina e lei era di nazionalità russa. Sul posto i soccorsi, due ambulanze del 118 di Santa Teresa di Riva e Taormina, che hanno tentato di rianimare la 54enne, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Un testimone, ma le verifiche sono in corso, ha parlato di un forte impatto con il guard-rail e di due persone a terra, con la macchina distrutta.

Indagini della Polstrada.