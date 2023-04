Linea Verde Life sbarca a Messina: su Rai1 lo Stretto e la città in tutta la loro bellezza - Tempostretto

Marcello Masi e Daniela Ferolla hanno parlato dei fondali e di rigenerazione urbana. E le riprese dall'alto sono, come sempre, un incanto

MESSINA – Messina torna su Rai1 e come, spesso accade, incanta con i suoi splendidi panorami e le sue geometrie, con uno Stretto soleggiato da far invidia al mondo intero e con le proprie bellezze architettoniche e culturali. A mostrare la città, stavolta, è stata la trasmissione Linea Verde Life, nella puntata andata oggi sul primo canale della tv di stato, dalle 12.30.

Tra cultura, rigenerazione urbana ed ecosostenibilità

Marcello Masi e Daniela Ferolla hanno iniziato il proprio viaggio in Sicilia dallo Stretto, mostrandone il mare e il fondale, ma anche spazi di rigenerazione urbana, bellezze architettoniche ed eccellenze scientifiche. Quest’ultimo è il caso delle bici a pedalata assistita alimentate a idrogeno green, una sperimentazione del Cnr, che ha ideato un sistema in cui non viene emesso CO2. Poi un passaggio anche in provincia, parlando di sostenibilità energetica alle Isole Eolie e di aree protette come quella di Capo Milazzo.