L’invasione dei tir a Messina e la sicurezza stradale dopo la morte del ciclista Vita

L'incidente in cui ha perso la vita il 56enne riaccende l'atttenzione sulla necessità di liberare la città dal traffico pesante. Gli interventi di Visicaro, Fiab e No ponte

di Marco Olivieri

MESSINA – Questa settimana è stata segnata dalla tragedia del ciclista, 56enne Francesco Vita, morto perché finito sotto un tir. Le indagini sull’incidente in via Adolfo Celi, nelle vicinanze dell’incrocio con lo svincolo di San Filippo, sono in corso. Chi per anni si è battuto perché Messina fosse liberata dai Tir è il comitato “La nostra città” di Saro Visicaro. E, per l’occasione, ha dichiarato quest’ultimo: “Sono trascorsi 25 lunghi anni da quando il governo Berlusconi dichiarò l’emergenza Tir per Messina e Villa S.Giovanni. Non sono stati sufficienti 9.100 giorni a tutte le amministrazioni e le istruzioni pubbliche a risolvere un problema che è costato la vita a decine di persone. E continua a procurare danni ambientali incalcolabili e a incidere sulla sicurezza e la gestione di tutta la mobilità urbana”.

Continua Visicaro: “Aldilà se si tratta di Tir di attraversamento o traghettamento, oppure di mezzi pesanti per attività commerciali e attività legate a servizi o per il settore delle costruzioni, il dato di fatto e di sostanza è che non esiste regolamentazione controllo e limitazione dei flussi. Sia in entrata che in uscita. In una città che è un imbuto, e dove le regole neppure esistono o non vengono osservate, i rischi sono altissimi. È semplicemente ridicolo parlare quindi di mobilità sostenibile”.

E ancora: “Sulla questione approdi il comitato La nostra città, dal 2000, ha detto tutto ciò che c’era da dire. Sia sulla Rada S. Francesco, sia sugli appalti per Tremestieri. Sono chiarissime le responsabilità e le omissioni. Oggi ci chiediamo come mai la Procura della Repubblica non abbia ancora sentito la necessità di avviare un’indagine. Si attendono altre vittime?”.

L’eterna incompiuta del porto di Tremestieri e l’invasione dei Tir a Messina

I temi che si intrecciano sono due: quello attuale riguarda l’invasione dei Tir dai cantieri del raddoppio ferroviario, con enorme impatto su Contesse e la Statale 114. Da qui un’ordinanza del sindaco, in ottobre, con stop ai camion del raddoppio Rfi, in via Contesse, durante l’ingresso e uscita da scuola. L’altro è invece quasi eterno per Messina: l’incompiuta del porto di Tremestieri e la presenza costante di Tir in città. “Dopo più di vent’anni ancora esiste il problema. E la zona di Messina Sud è infestata. Sono 3500 mezzi che ogni giorno attraversano Messina. La priorità è imporre l’utilizzo dell’approdo di Tremestieri”, evidenziava sempre Visicaro nel 2023.

“Un’ordinanza anti Tir da modificare”

Lo scorso agosto, invece, a sollevare il problema era stato il consigliere comunale del Partito democratico Alessandro Russo: “Sarà mio impegno attivarmi per chiedere la modifica della vigente ordinanza “anti Tir”, alla luce della ripetuta e documentata sua inapplicabilità, anche per far tornare in capo all’amministrazione comunale, specificamente alla polizia municipale, il controllo costante sul sistema delle deroghe ai tir. E per avere sempre sotto monitoraggio una procedura che prevede il passaggio dei mezzi pesanti in città come eccezione e certo non come prassi ordinaria. Incredibile che, fino a oggi, le amministrazioni abbiano solo assistito senza porsi interrogativi su come migliorare un meccanismo che ormai dimostra strutturalmente una totale inefficacia con conseguenze che solo i messinesi pagano ogni giorno“.

Di sicuro, la priorità a Messina è rafforzare l’idea di una visione di città su misura dei cittadini. E quello dell’attraversamento dei Tir è un tema epocale per una realtà soffocata da sessant’anni di “grande bruttezza” e colpevole trascuratezza.

La sicurezza stradale che non c’è a Messina

L’altro grande nodo è quello della sicurezza stradale. E sulla morte del ciclista Francesco Vita è intervenuta Fiab Messina Ciclabile, con il presidente Fabrizio Murè: “Nel 2024 ci sono stati 15 morti e quasi mille feriti, tra pedoni, motociclisti e automobilisti. Sono numeri inaccettabili. La sicurezza stradale è stata al centro delle nostre iniziative nel corso della settimana europea della mobilità, poco più di un mese fa. Abbiamo ricordato, e continueremo a farlo, che sulla sella di una bici, così come al volante di un’auto o al manubrio di una moto, ci sono innanzitutto persone, molto spesso padri o madri, lavoratori o lavoratrici. Ognuno di noi ha diritto di scegliere come muoversi, nel rispetto delle regole e del codice della strada. Sono temi su cui torneremo a confrontarci presto con chi ha gli strumenti e il potere di intervenire. Per il momento, si impone però la riflessione e il rispetto per la scomparsa di Francesco”.

“Come rilevato da una recente indagine di Legambiente sugli ecosistemi urbani, Messina è all’85esimo posto su 105 tra i capoluoghi di provincia nella graduatoria generale. Ed è addirittura 94esima per dotazione di piste ciclabili, totalmente assenti nella zona Sud della città. È peraltro di pochi giorni fa la notizia della revoca dei finanziamenti regionali al tratto messinese della ciclovia della Magna Grecia, che avrebbe dovuto collegare il centro città con la zona di Mili Marina, garantendo quindi una sede ciclabile protetta lungo un percorso di circa otto chilometri”, conclude Murè.

“La zona Sud invasa dai Tir”

Sull’argomento è intervenuta pure l’assemblea no ponte: “La morte del ciclista travolto dal Tir, che trasportava materiali di scavo provenienti dai cantieri del raddoppio ferroviario, non può essere derubricata a mero incidente stradale. Contro la carovana di camion che hanno invaso la zona sud della città, contro l’inquinamento che causano, contro i rischi che portano, si sono levate alte le voci degli abitanti dei quartieri interessati, ma evidentemente il profitto vale più della vita umana”.

Ricorda l’assemblea: “Ne abbiamo già pianti tanti di morti tra i nostri concittadini negli anni scorsi a causa dell’attraversamento della città da parte dei Tir. A quelli che ordinariamente passano nelle nostre strade si aggiungono oggi i mezzi pesanti utilizzati per i cantieri del raddoppio ferroviario. E si vorrebbe che domani andassero sommati quelli necessari a trasportare i materiali di scavo generati dai cantieri del ponte sullo Stretto. Le strade non sono dei Tir. Le strade sono degli abitanti di questo territorio e gli abitanti di questo territorio devono potere circolare in bici, a piedi, in macchina in tranquillità. Bisogna impedire che i nostri abitanti rimangano ostaggio dei mezzi pesanti. Difendiamo il nostro territorio e le nostre vite”.

