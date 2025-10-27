 Messina. Incidente in via Celi, non ce l'ha fatta il ciclista finito sotto un tir

Redazione

lunedì 27 Ottobre 2025 - 19:39

La vittima è il 56enne Francesco Vita

MESSINA – E’ morto al Policlinico di Messina il ciclista 56enne, Francesco Vita, rimasto coinvolto, questa mattina, in un incidente con un mezzo pesante mentre percorreva la via Adolfo Celi, nelle vicinanze dell’incrocio con lo svincolo di San Filippo. L’uomo è deceduto nel reparto di rianimazione, dove era ricoverato in seguito all’incidente. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il ciclista sarebbe scivolato forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, finendo sotto il mezzo pesante. Fatali le gravi ferite riportate, nonostante l’operazione a cui era stato sottoposto. I medici non sono riusciti a salvarlo.

