L’invito di coach Bonafede: “Ti aspetto per sostenere Akademia” VIDEO

Domenica la prima gara della semifinale per la promozione in A1. "Non è più una questione di sport, ma di sangue, passione e appartenenza"

MESSINA – Si è conclusa anche la seconda fase del campionato di Akademia Città di Messina. La formazione peloritana dopo il terzo posto in stagione regolare si è confermata al terzo posto nella pool promozione (qui qualche dato statistico) e da questo risultato è pronta alla terza fase del campionato, che non era scontata, i playoff. Gara 1 della semifinale si giocherà domenica prossima, 7 aprile, al PalaRescifina contro Talmassons, seguirà poi gara 2 in trasferta a Latisana, in provincia di Udine, il 10 aprile. Se il risultato non dovesse permettere ad una delle due squadre di avanzare alla finale gara 3 si giocherebbe nuovamente a Messina, questo il vantaggio conquistato dalle peloritane.

L’invito di coach Bonafede

Dal PalaRescifina l’allenatore siciliano Fabio Bonafede ha esortato non solo gli appassionati ma i cittadini messinese ad essere presenti: “Dico a te, prossimamente Akademia Città di Messina giocherà delle partite veramente importanti. Le peloritane, le giallorosse, la squadra della tua città si giocherà dei passaggi storici per andare in A1 ed essere i primi. Il riscatto dello sport, del nostro amato sport, di questo nostro Sud e di una città che merita il meglio. Seguirà la pallavolo è da fighi e da fighe, ti aspettiamo. Mi raccomando non è più una questione di sport ma di sangue, passione e appartenenza”.

Semifinale playoff contro Talmassons

Domenica 7 aprile alle ore 17 al PalaRescifina inizia la gara tra Akademia Città di Messina e Talmassons. Come sabato c’è stata la presenza di Rosa Chemical, questa volta nel pre partita, durante il riscaldamento delle atlete, lo showcase di un altro rapper, Dargen D’Amico, il quale si esibirà un’ora prima alle ore 16. I precedenti in stagione contro le friulane dicono una vittoria a testa, punteggio pieno in casa per Akademia, vittoria al tiebreak per Talmassons nel nord Italia. Nella passata stagione invece due sconfitte nette delle messinesi.

Nell’altra semifinale si sfideranno Busto Arsizio e Macerata, le marchigiane sono l’unica formazione ai playoff del girone in cui Akademia non ha giocato la prima fase, anche Perugia prima dopo la pool promozione e quindi promossa direttamente in A1 veniva dal girone A.

