Lions Club S. Teresa, Salvatore Parlato è il nuovo presidente

Passaggio di consegne con Sandra Crisafulli. Ufficializzato anche il nuovo direttivo

S. ALESSIO – Salvatore Parlato subentra a Sandra Margherita Crisafulli alla guida del Lions Club di S. Teresa. Il tradizionale passaggio della campana è avvenuto in un locale di S. Alessio durante la XXI Charter.

Dopo i saluti delle autorità, con la prolusione di Nuccia Lipari sono stati ricordati i 21 anni di attività del Club in un clima di amicizia e alla presenza di personalità lionistiche: il governatore del Distretto 108YB – Sicilia, Mario Palmisciano, la past presidente del Consiglio dei governatori Mariella Sciammetta, il past governatore Franco Freni Terranova e la presidente di III Circoscrizione Maria Francesca Scilio. Presenti anche delegati dei Club della provincia di Messina, officer distrettuali, rappresentanti di associazioni culturali e di istituzioni scolastiche attive sul territorio.

Sono stati consegnati vari riconoscimenti tra cui, a livello internazionale, la targa del “Melvin Jones Fellow” al socio Massimo Caminiti, per particolari meriti lionistici, e gli “chevron” ai soci di lunga militanza Giovanni Starrantino e Agostina La Torre.



Hanno ricevuto una “pin” dal presidente Internazionale De Oliveira, per le attività svolte nel Club a favore della Fondazione, i soci Roberto Crisafulli, Sandra Crisafulli e Nuccia Lipari.

La presidente uscente ha, poi, relazionato sulle numerose attività svolte durante l’anno sociale, una trentina, evidenziando come si sia operato in favore della cittadinanza, non lesinando la propria disponibilità e collaborazione con gli altri club della circoscrizione, con i Comuni, con le scuole e parrocchie e con le altre associazioni di volontariato; il tutto grazie alla fattiva collaborazione dei soci che hanno profuso tanto impegno, coraggio ed entusiasmo nella organizzazione dei service.

Il tradizionale scambio dello spillino ha ufficializzato il passaggio di presidenza a Salvatore Parlato, che ha ringraziato i soci della fiducia accordata e ha ribadito l’importanza della collaborazione di tutti per poter realizzare, con umiltà e impegno, l’attività lionistica.

Il nuovo direttivo sarà così composto: Sandra Crisafulli, immediato past presidente e coordinatore Lcif; Santina Intersimone, 1° vicepresidente; Mariagiovanna Romolo, 2° vice presidente e segretario; Agostina La Torre, tesoriere; Elvira Romolo, cerimoniere; Leonardo Racco, Gmt e presidente comitato soci; Andrea Donsì, Gst e presidente comitato service; Carmela Maria Lipari, coordinatore programma; Giovanni Starrantino, comitato statuto; Serena Barra, comitato tecnologie informatiche; Giovanna Sampiero, censore; Roberto Crisafulli, Leo Advisor; Massimo Caminiti, comitato marketing.

Ha concluso i lavori il governatore Palmisciano che si è ampiamente complimentato con il club santateresino per l’ottimo lavoro svolto e per i traguardi raggiunti; ha inoltre augurato ancora un anno sociale intenso e ricco di rilevanti service per la gente e tra la gente.