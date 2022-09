Lipari, Forza Italia: "Felici della doppia elezione di Calderone", sempre più leader - Tempostretto

Il deputato barcellonese rafforza la sua posizione nel partito

LIPARI – Tommaso Calderone rafforza la sua leadership in Forza Italia. Secondo degli eletti alle regionali, rinuncia alla rielezione per volare a Roma dopo il successo all’uninominale. In più incassa l’apprezzamento del partito a Lipari: “Siamo felici per l’importante risultato ottenuto da Forza Italia a Lipari alle recenti elezioni politiche e regionali e per il risultato del nostro leader, l’onorevole Tommaso Calderone”. Così, in una nota, il gruppo locale del partito nell’Isola: “A Lipari Forza Italia è stato il partito più votato alle regionali, dopo la lista di ‘De Luca Sindaco di Sicilia’, e Tommaso Calderone è il primo degli eletti nelle nostre Isole e in provincia”.

Di conseguenza, il gruppo di Forza Italia locale, “esprime il più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno rinnovato fiducia al partito e consenso verso l’onorevole Calderone, nostro punto fermo e referente autorevole di Forza Italia in Sicilia. Siamo ancora di più soddisfatti per la sua doppia elezione all’Assemblea Regionale Siciliana e alla Camera dei deputati e gli porgiamo i più affettuosi auguri di buon lavoro”.

Aggiungono i forzisti: “Siamo sicuri che Calderone saprà svolgere il suo nuovo incarico da parlamentare nazionale con il consueto rispetto per le istituzioni che ha sempre dimostrato e con la sua dedizione verso le esigenze del nostro comprensorio, della Sicilia e sempre vicino alla gente. È una nuova sfida, noi siamo pronti e al suo fianco”.

