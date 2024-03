Lipari. Invio di anestesisti all’ospedale, consiglieri chiedono rinnovo

Prossima alla scadenza la convenzione con il Papardo per l’invio di anestesisti presso l’ospedale di Lipari, si chiede un rinnovo

LIPARI – In scadenza la convenzione con il Papardo di Messina per l’invio di anestesisti presso l’ospedale di Lipari. Una questione che ha destato preoccupazione in alcuni consiglieri comunali che, con una nota, hanno chiesto un rinnovo al Commissario Speciale dell’Asp e interventi da parte del sindaco di Lipari.

Nel documento, firmato dai consiglieri Gaetano Orto, Cristina Dante, Raffaele Rifici, Adolfo Sabatini e Giorgia Santamaria viene sottolineato che “il mancato rinnovo della convenzione con l’Ospedale Papardo, oltre all’incertezza e presenza di un numero adeguato di anestesisti, rischierebbe di rompere quell’equilibrio e quel trend positivo ritrovato nei primi tre mesi dell’anno”.

I consiglieri pongono quindi l’accento sull’importanza della presenza di anestesisti presso la struttura: «La professionalità degli anestesisti provenienti in convenzione dall’Ospedale Papardo -si legge nella nota- risulta documentata in numerosi casi in cui grazie alla loro presenza sono state salvate numerose vite umane. Non in ultimo, qualche giorno fa, quella di un ragazzo vittima di un incidente stradale a cui facciamo i migliori auspici di pronta guarigione».

L’auspicio è che la convenzione venga rinnovata, anche a fronte dell’arrivo della stagione estiva che ogni anno genera un grande afflusso di visitatori presso l’isola di Lipari e l’intero arcipelago eoliano.