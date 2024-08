Lipari, muore in spiaggia mentre gioca coi figli

Vigilia di San Bartolomeo tragica per l'isola, dove un 36enne si è accasciato sulla battigia per un malore

Stava giocando con i bambini il trentaseienne morto a Lipari in spiaggia, nella giornata di oggi. Ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri ma la morte sembra dovuta chiaramente ad un malore.

Il malore in spiaggia

L’uomo si è accasciato sulla battigia a Unci, una spiaggia molto affollata dell’isola, sotto gli occhi di diversi testimoni. Il personale del 118 intervenuto ha provato a rianimarlo ma per lui non c’è stato nulla da fare.

La morte nel giorno della festa

La vittima è un residente di Lipari, che lascia moglie e due figli. Uno choc per la comunità isolana che si preparava a festeggiare il patrono San Bartolomeo. La ricorrenza è in calendario per domani.