Lipari. Si sente male mentre nuota, muore l’imprenditore Enzo D’Ambra

sabato 20 Settembre 2025 - 16:51

Il malore mentre l'ex presidente di Confidustria Sicilia si trovava nel mare di Canneto

LIPARI – Stava nuotando nel mare di Canneto, vicino casa sua. Ma l’imprenditore Vincenzo D’Ambra, ex presidente di Confidustria Sicilia, si è sentito male ed è morto in acqua a Lipari. È stato soccorso ma non c’è stato nulla da fare poco prima delle 13 di oggi.

Enzo D’Ambra aveva 83 anni ed era stato un importante punto di riferimento nel settore pomicifero, oltre che presidente della Pumex ed editore di Teleisole e del Notiziario delle isole Eolie.

